Snakeware ziet business en omvang groeien

In de retail zag Snakeware dat de online omzet van haar opdrachtgevers onder druk kwam te staan, omdat de lockdowns vanwege corona niet meer aan de orde waren. Door nieuwe strategieën en het toepassen van de nieuwste software liet Snakeware samen met haar opdrachtgevers hier toch groei zien in 2022. De contracten met supermarktketens Dirk, DekaMarkt, Poiesz en Vomar werden onlangs verlengd. Snakeware zet samen met deze supermarkten in op vele vernieuwingen van websites, webshops en apps (PWA) om de consument nog gemakkelijker en gebruiksvriendelijker van dienst te zijn. Met als doel om marktaandeel van bijvoorbeeld flitsbezorgers af te snoepen.

Positief resultaat

Bij de grote groep travel opdrachtgevers heeft Snakeware het afgelopen jaar bijgedragen aan een positief resultaat, waardoor veelal weer het niveau van voor 2020 is bereikt. CDO Toine Dinkelberg van Snakeware: “Ondanks de onzekere tijden zien we nu al dat ook voor 2023 de boekingen volop binnenkomen. De markttrend is ook dat er weer meer buitenlandse toeristen naar Nederland komen en dat zowel buitenlandse en Nederlandse toeristen bereid zijn te betalen voor een fijne vakantie. De travel markt laat een wisselend beeld zien. Enerzijds boekt men de belangrijkste (zomer)vakantie vroeg, anderzijds zien we ook meer last minute boekers. Het is dan ook zaak dat we met onze opdrachtgevers tot de ideale mix komen om de bezetting, zowel in het seizoen als daarbuiten, te laten groeien”. Onder meer Rederij Doeksen, RCN en Staatsbosbeheer verlengden recent de samenwerking met Snakeware.

Nieuwe software met focus op AI

In publishing zetten DPG Media en Vakmedianet onlangs de samenwerking met Snakeware voort. Hierbij wordt ingezet op slimmer gebruik maken van data, AI en de nieuwste frontend tooling voor maximale conversie. Inmiddels draaien er duizenden sites in Nederland en daarbuiten, die direct of indirect ondersteund worden door producten en diensten van Snakeware. Hiermee realiseren de Snekers ruim 150 miljoen euro online omzet per jaar. Door middel van nieuwe software met een focus op AI is het bedrijf momenteel bezig met de schaalbare en krachtige digitale producten en diensten voor de toekomst. Snakeware ziet hierdoor de groei voor de komende jaren doorzetten. “De orderportefeuille is goed gevuld tot ver in 2023,” zegt CCO Ate van der Meer van Snakeware. “Vooral gevoed door het vertrouwen dat huidige opdrachtgevers in ons hebben en aangevuld met nieuwe opdrachtgevers met ambitieuze plannen.”

Vacatures

Het medewerkers aantal van Snakeware steeg in 2022 naar 60 medewerkers. Ate van der Meer: “We hebben jong Fries talent aan ons kunnen binden. In het verleden is dat niet altijd even makkelijk gebleken, omdat de spoeling dun is en veel talenten na hun opleiding niet in het noorden blijven, maar vertrekken naar de Randstad. We gaan echter actief langs scholen in het primair onderwijs en geven daar presentaties over ons vakgebied aan groepen 7 en 8. Dit doen we ook in het voortgezet onderwijs en we zijn op menig lokale en regionale activiteit te vinden, waaronder het Connect.frl evenement. Ook wordt er veel energie gestoken in de goede relaties met de Hogescholen in Leeuwarden en Groningen. Hier halen we, ook door de fijne sfeer en bedrijfscultuur van gelijkwaardigheid binnen Snakeware in combinatie met aantrekkelijke projecten, gelukkig goede resultaten in het vinden van nieuw talent. Door continu te investeren in tijd, geld en -ook voor bestaande medewerkers- in de ruimte om bij te scholen, trainingen te volgen en studies te doen zijn we erin geslaagd om goede mensen te behouden en aan te trekken.” Ondanks de groei van het aantal medewerkers wil Snakeware zijn ambitieuze team van talenten nog steeds flink uitbreiden. Momenteel staan er diverse vacatures open van onder meer frontend en backend developers.

Nieuwe positionering

Snakeware vernieuwde haar merkidentiteit met een nieuw logo in de vorm van de historische Gashouder, van bovenaf gezien, met daarbij de slogan ‘Explore growth together’. Van der Meer: “Deze nieuwe positionering weerspiegelt het bewustzijn dat je samen tot meer in staat bent en moedigt aan tot ontdekken en zelfontwikkeling, zowel richting opdrachtgevers als medewerkers.”

Meer informatie is te vinden op www.snakeware.nl.