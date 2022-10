SMHC, SWZ en De Vliegende Bal brengen vierjarigen in aanraking met sport

Voor de zomervakantie spraken we met Sietske Geerards, verenigingsadviseur Súdwest-Fryslân, en ook trainer en technisch manager van de hockeyclub. En we spraken met Henk Jan van Binsbergen, jeugdbestuurslid SWZ, en Arnoud Bulthuis, verenigingsondersteuner van de Vliegende Bal waar hij ook nog tennistrainingen verzorgt. Voetbal, hockey en tennis hebben meer met elkaar gemeen dan dat ze van elkaar verschillen, meent Sietske Geerards. ”Denk maar eens aan oog-hand-coördinatie, mikken, trappen, schieten en ga zo maar door.”

Athlectic Skills Model

De samenwerking is gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM), waarmee Sietske Geerards midden in de coronatijd mee in aanraking kwam. Als trainer zocht Sietske naar een ‘bredere scoop’ en vond die bij het ASM, een opleiding in Amsterdam. ASM is een andere manier van denken over sport, spelen en bewegen. Het ASM biedt een keuzemenu om structuur te bieden in de programmering van een veelzijdig beweegaanbod. Tegelijkertijd deed Sietske een opleiding verenigingsmanagement waarvoor zij een ‘action learning plan’ moest schrijven.

Sietske Geerards: “Toen ben ik naar de hockeyclub, de tennisclub en de voetbalclub gestapt om mijn plannen in praktijk te brengen. Toen ik in augustus 2021 bij Sport Fryslân in dienst trad als verenigingsadviseur bij Sport Fryslân, werd ik gedetacheerd bij Súdwest-Fryslân. In die functie heb ik meteen contact gezocht met Arnoud Bulthuis van de tennisclub en daarna met Henk Jan van Binsbergen van SWZ. Vanuit de hockeyclub is Koen van Esch nog aangesloten omdat ik geen dubbelfunctie wilde. Met z’n vieren hebben we onze plannen verder gerealiseerd.”

De knop om

Henk Jan van Binsbergen hoort het enthousiast verhaal over de brede sportaanbieding van Sietske glimlachend aan. “Het heeft bij SWZ even geduurd voordat we bij de voetbalclub ook zo enthousiast werden. Bij SWZ hebben we al jaren de F-league, voetballen voor kinderen vanaf vijf jaar. Dit is vanaf vier jaar en in die zin een aanvulling en als de kinderen iets ouder worden kan het ook naast elkaar bestaan. Bij SWZ spelen we alleen maar voetbal en nu gaan we samenwerken met de hockey- en tennisverenigingen. Dat is dan, zeker bij de oudere garde, nogal iets. We hebben tijdens de introductie echter de filosofie van ASM goed duidelijk kunnen maken. Toen ging bij veel ‘voetballers’ de knop wel om. Toen ik vertelde dat de initiatiefnemer een Ajax-achtergrond heeft en nu bij de KNVB rondloopt, hielp dat ook wel.”

De voetbalvereniging gaat trouwens ook naar de basisscholen om de samenwerking op het gebied van ASM uit te leggen, weet Van Binsbergen.

Stichting Tinga

Arnoud Bulthuis van De Vliegende Bal vult de SWZ-bestuurder meteen aan. “We willen graag dat kinderen plezier in de sport willen houden en niet vroegtijdig afhaken. Dat wij het als drie clubs organiseren is denk ik wel uniek. Je stapt af van de specifieke werving van een club; je werft dus niet tenniskinderen, geen hockey-kids en ook geen voetballertjes. Je werft eigenlijk helemaal niet, het is veel meer aanbieden. Dat kinderen zich in een sportgebied breed kunnen ontwikkelen, zonder lid te worden van een vereniging. De ouders van deze kinderen betalen een kleine deelnemersbijdrage aan de Stichting Tinga (de beheersstichting van de sportaccommodatie – red.). Je stopt de kinderen dus niet in het hokje voetbal, tennis of hockey. Wij bieden algemene bewegingsvaardigheden aan.”

Pilotproject

Dat de samenwerking gestart is tussen deze drie Sneker verenigingen heeft louter en alleen te maken omdat de drie clubs hun sporten aan de Molenkrite uitvoeren. “Maar als wat wij hier nu binnen Tinga doen straks een succes blijkt te zijn, dan zou het zomaar kunnen dat in de rest van de gemeente die samenwerking tussen verschillende verenigingen ook plaats gaat vinden. Bijvoorbeeld op ’t Schuttersveld tussen de atletiekvereniging en het voetballen”, legt Geerards uit. “Het is echt een pilotproject.”

Het uiteindelijke doel is dat kinderen veel meer gaan bewegen. Het is om die reden dat kinderen al op vierjarige leeftijd beginnen met actief sporten en bewegen. Het plezier hebben in sport moet niet eenzijdig worden aangeboden, weten veel topsporters. Het doel is algemene sportontwikkeling.

Sociaal gebeuren

Bij de eerste trainingen waren er veertien kinderen aanwezig, waaronder veel vierjarigen. Vijf meisjes en negen jongetjes. Op de middag dat wij Sietske, Henk Jan en Arnoud interviewen, spelen en sporten een tiental kinderen heel enthousiast onder leiding van Sietske. Er wordt begonnen met bewegen op muziek; prachtig om te zien hoe de kinderen huppelend de muzikale warming-up ondergaan. Een carrouselvorm met verschillende onderdelen vinden kinderen ook ‘vet’ om aan mee te doen. Verschillende trainingsvormen binnen een ‘les’ spreekt deze kinderen in ieder geval aan. Ook de ouders gaan spontaan meedoen, een welkome ‘bijvangst’. Het is dan ook een sociaal gebeuren.

De locaties waar de activiteiten worden aangeboden verschillen per periode: de ene keer bij de hockeyclub en de andere keer bij SWZ en de tennisvereniging. In de winter wordt binnen getraind. De tijd is altijd hetzelfde: op woensdagmiddag van 15.30-16.15 uur.

Tekst en foto’s: Henk van der Veer