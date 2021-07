SMHC renoveert hockeyveld

SNEEK-Afgelopen maand ontving hockeyclub SMHC in Sneek subsidie van Gemeente Súdwest-Fryslân voor een “upgrade” van het hockeyveld en de veldverlichting. Het geld gaat worden ingezet voor de vervanging van het 20 jaar oude zandveld naar een waterveld. Dat doet de club in eigen beheer, met de gemeente is er een Overeenkomst inzake Right to Challenge gesloten.