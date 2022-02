Sluitingsceremonie laatste klusje voor Fotograaf Douwe Bijlsma in Beijing (Foto's)

BEIJING - Ruim twee weken streden de wintersporters in Peking om de olympische medailles en voor Nederland eindigde de teller op zeventien.

Om 14.30 uur zondagmiddag Nederlandse tijd kwam er een eind aan de 24ste Winterspelen. Na de afsluitende woorden van IOC-preses Thomas Bach werd de vlam gedoofd.

Na een optreden van tientallen kinderen met lampionnen betraden sporters uit de 91 deelnemende landen het Vogelnest. Irene Schouten, in Peking goed voor drie keer goud en een keer brons, droeg op de muziek van Beethovens Ode an der Freude de Nederlandse vlag het stadion in.

Voor fotograaf en webmaster van GrootDeFryskeMarren Douwe Bijlsma zijn laatste fotoklusje in Beijing. Maandag vliegt hij terug naar Nederland. Hij kijkt terug op een zeer bijzondere ervaring.

