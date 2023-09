Sluiting en verplaatsing ziekenhuizen blijft gemoederen bezig houden

SNEEK- De provincie heeft er formeel geen bevoegdheid over, maar het wil toch meepraten in het al dan niet sluiten van de ziekenhuizen van Heerenveen en Sneek en de nieuwbouw van een ziekenhuis in Joure. Zowel de Staten als het college vindt dat.

De provincie houdt zich wel bezig met leefbaarheid en een belangrijk onderdeel daarvan is een goede en bereikbare ziekenhuiszorg, zo is de gedachte.

De SP diende een motie in, die motie wordt gesteund door Gedeputeerde Staten. "Sterker nog, ik heb op dat gebied al wat actie ondernomen", zegt gedeputeerde Femke Wiersma, die met argusogen naar eventuele sluiting kijkt.

"Het heeft veel effect op de leefbaarheid. Door het sluiten van het voormalige ziekenhuis De Sionsberg kunnen sommige vrouwen niet meer thuis bevallen en moeten ze beslist naar Leeuwarden. Dat heeft impact, ook op de werkgelegenheid en de bereikbaarheid van de zorg."

Gedeputeerde bezorgd

Wiersma maakt zich daarom ook zorgen over de nieuwste ziekenhuisplannen. "Wij willen de komende tijd in gesprek om het in kaart te brengen. Wat betekent dit en wat zijn de neveneffecten van de sluiting van die ziekenhuizen? Wat is de meerwaarde die het kan opleveren?"

De gedeputeerde wil niet vooruitlopen op waar ze precies op wil inzetten. Maar ze zegt wel: "Als het voor de inwoners van Fryslân beter is om het anders te doen, dan zal dat ons inzet zijn."

Gemeente Súdwest-Fryslân is bang het Antonius ziekenhuis te verliezen en vindt dat niet alle scenario's goed zijn onderzocht. De gemeente heeft een eigen onderzoek laten uitvoeren en komt met zes potentiële locaties in Sneek. Die zouden niet zijn meegenomen in de afweging en daarover is de gemeente ontzet.

Wiersma "kan daar wel in mee"

"Ik kan daar wel in mee. Er is nog niet genoeg bekend over de gevolgen", zegt Wiersma. Het besluit zou te kort door de bocht zijn en te eenzijdig naar Joure kijken, vindt Súdwest-Fryslân. In Joure zelf denken ze daar echter heel anders over.

De Fryske Marren ziet een kans

"Toen ik het hoorde, dacht ik: dit is een enorme kans voor Joure en onze gemeente", verklaarde burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren eerder.

Voor De Fryske Marren kan de komst van een ziekenhuis heel wat betekenen, zo is zijn verwachting. "Een grote werkgever in de gemeente, een grote ruimtelijke ontwikkeling, het is ook goed voor allemaal toeleveranciers."

Toch moet daar ook nog heel wat voor gebeuren. "Het besluit is ook nog niet genomen", besloot Veenstra.

Bron: Omrop Fryslân