SLOWTriatlon® laat deelnemers en bezoekers het mooie Waterland van Friesland zien

OUDEMIRDUM- VVV Waterland van Friesland verbindt haar naam aan de SLOWTriatlon® die zaterdag 10 september voor de derde keer plaatsvindt. De reden: veel van wat Zuidwest Friesland te bieden heeft, komt in dit bijzondere evenement samen. Denk aan de natuur, de cultuur en de beleving van de buitensport. Het evenement is daarmee een heel mooie aanleiding voor toeristen om naar Zuidwest Friesland te komen en de andere bezienswaardigheden te bezoeken.

De SLOWTriatlon® is het nieuwste sportevenement in Nederland. De eerste editie werd gehouden in 2020 in Gaastmeer. Vorig jaar vond het evenement met succes plaats vanaf het Starteiland bij Sneek. De derde editie wordt zaterdag 10 september gehouden bij de Hege Gerzen in Oudemirdum. De deelnemers zwemmen dit keer in het IJsselmeer en fietsen en wandelen door Gaasterland. Ook wanneer je niet deelneemt, SLOWTriatlon® Waterland van Friesland het bezoeken meer dan waard. Je komt ermee op één van de mooiste plekken van Zuidwest Friesland en er is veel gezelligheid.

Voldoende tijd om te genieten

Zoals de naam van het sportevenement doet vermoeden, is de SLOWTriatlon® geen gewone triatlon. Bij de SLOWTriatlon® gaat het niet om snelheid. Daardoor is het minder belastend voor het lichaam en kan iedereen meedoen. Het sociale aspect staat bij dit sportevenement voorop. “Voor zowel individuen als vriendengroepen belooft de SLOWTriatlon® een heel leuke dag te worden om met elkaar te sporten op te trekken”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “Ook voor bedrijfs- en teamuitjes is dit een perfect evenement. Bij de SLOWTriatlon® draait het niet om competitie. Er is juist voldoende tijd om tijdens het zwemmen, fietsen en wandelen te genieten van de prachtige natuur en cultuur die Waterland van Friesland te bieden heeft.”

Verschillende afstanden

De afstanden van de SLOWTriatlon® zijn 500 of 1.000 meter zwemmen, 20 of 40 kilometer fietsen en 5 of 10 kilometer wandelen. De deelnemers bepalen zelf de afstand en het tempo. “Bij de Hege Gerzen wordt zaterdag 10 september een gezellig start- en finishterrein ingericht”, vertelt Grietje. “Met koffie, entertainment, eten en gelegenheid om je om te kleden. We hopen op veel deelnemers!” Fietsen en wetsuits zijn te huur. Kijk voor meer informatie over onder meer inschrijving en kosten op www.slowtriatlon.com/waterland-van-friesland.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-locaties en negentien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 850 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.