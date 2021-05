SLOWTriatlon® keert terug naar Friesland

SNEEK-Na een geslaagde editie van de SLOWTriatlon® in september 2020 vanuit Gaastmeer komt er een vervolg. Op zaterdag 11 september is het starteiland in het Sneekermeer de uitvalsbasis van de SLOWTriatlon®.

De SLOWTriatlon® is de gewone triatlon, maar dan slow met voldoende tijd voor cultuur, natuur, een goed gesprek en de inwendige mens. Iedereen kan zo meedoen. De afstanden zijn 500m of 1000 meter zwemmen in open water, 20 of 40 kilometer fietsen in plaats van wielrennen en 5 of 10 kilometer wandelen in plaats van hardlopen. De routes leiden langs en door Sneek waar tegelijkertijd het UIT-festival wordt georganiseerd. De dag wordt afgesloten met een BBQ-buffet. Fons van Rooij van de organisatie: ‘We merken aan de reacties dat er grote behoefte is aan buitensporten, vertier en gezelligheid. Begrijpelijk. Mensen komen van heinde en verre, op de fiets, met de auto of met de boot. Fietsen zijn te huur.’

VVV Waterland van Friesland heeft zijn naam verbonden aan de SLOWTriatlon® omdat veel van wat Friesland te bieden heeft samenkomt in dit evenement. Natuur, cultuur en de beleving van buitensport. Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland: ‘Het is zowel voor individuen als voor vriendengroepen een hele leuke dag om met elkaar te sporten en op te trekken. Met veel gelegenheid voor contact. Ook voor bedrijfs- of teamuitjes leent het zich perfect. Omdat het niet om competitie draait kan ongeacht het niveau iedereen meedoen. Wij hopen op veel deelnemers.’ Voor inschrijven of meer info: www.slowtriatlon.com