SLOWTriathlon op 9 september in Makkum

MAKKUM - Op zaterdag 9 september 2023 wordt in Makkum de SLOWTriatlon georganiseerd. De SLOWTriatlon is een spectaculaire multisportuitdaging die jou dit jaar door de omgeving van Makkum leidt! In dit schitterende landschap leg je een 1/8e of een 1/4e triatlon af door te zwemmen, te fietsen en te wandelen.

Of je nu een ervaren triatleet bent die op zoek is naar een nieuwe uitdaging, of een beginner die zijn of haar eerste stappen zet in de wereld van de triatlon, de SLOWTriatlon biedt voor elk wat wils. En is dit niks voor jou, dan kun je de deelnemers natuurlijk wel komen aanmoedigen. Bovendien vindt dat ook het UIT festival plaats, dus er is genoeg te beleven!



Meer informatie over de SLOWTriatlon vind je op: https://www.waterlandvanfriesland.nl/nl/slowtriatlon