Slow Living: van huis naar camper

SNEEK- Ruim een jaar geleden hebben Rienk en Connie Harkema hun huis met galerie in Friesland verkocht en verblijven sindsdien (bijna) permanent in hun camper. Ze hebben daarmee bewust gekozen voor een andere manier van leven: slow living. Over wat hun recente levensinvulling precies inhoudt heeft Connie een boek geschreven met als titel 'Slow Living, deel 1 - van huis naar camper'.

Op hun gemak en met een minimum aan spullen trekken Rienk en Connie door Europa. Ze zijn begonnen in Nederland en Duitsland. Doordat Connie als beeldend woordkunstenaar ook werkt vanuit de camper doet dit onderkomen tevens dienst als (schrijf)atelier op wielen. 'Slow Living' is het achttiende boek en tevens tweede reisboek door Connie geschreven.

"Het is een aaneenrijging van zestig korte verhalen vol avonturen en uitdagingen die we zijn aangegaan', vertelt Connie. 'Beschrijvingen van streken, steden en ontmoetingen, weggezet tegen de seizoenen en feesten van het jaar met daarbij de continue aanpassingen van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Het aanvullende plaatsnamenregister maakt dat het boek ook als reisgids is te raadplegen. De bedoeling is dat elk jaar een nieuw deel verschijnt."

Beeldend woordkunstenaar

Als journalist, schrijver en redacteur trad Connie eerder met woorden naar buiten dan met beelden.

"De combinatie van tekst (meestal gedichten) met schilderijen en tekeningen is later ontstaan", legt ze uit. "Woorden zijn nog altijd de basis en ook mijn beeldend werk vertelt vaak een verhaal. Om die reden noem ik mij het liefst beeldend woordkunstenaar. Het reizen is in beide disciplines terug te zien, waarbij fotografie een steeds belangrijker plaats inneemt. Woorden en beelden, blijvend in beweging. Dat is waar ik voor sta." (zie www.connieharkema.nl )

Slow Living deel 1 – van huis naar camper

Pocketboek 248 pagina's

ISBN 9789464485424

Prijs € 18,50

Het eerste deel van 'Slow Living' is rechtstreeks te bestellen via: www.bravenewbooks.nl connieharkema

of elke andere (internet)boekhandel