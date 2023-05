Slow Food Youth Network x Omke Jan:met tweedaags event GRÛN meer aandacht voor het Friese terroir

Chef Ruben Schippers kookt een vijfgangenmenu waarin je lokale omgeving doorklinkt in de smaken van zijn ingrediënten: vis uit ons water, vlees van ons land en groentes uit onze aarde. De smaak van onbewerkt voedsel, zoals groente of melk, wordt bepaald door de unieke wisselwerking tussen de boer, de bodem en ons klimaat. Waar je in wijn mineralen of grondsoort kunt terugproeven, vind je op 31 mei en 1 juni 2023 de smaak van onze regio terug in het menu van GRÛN.

Slow Food Youth Network en Omke Jan nodigen daarom tuinders, vissers en boeren uit, die vertellen over hoe hun terroir samenhangt met wat er op ons bord ligt. Zo krijgen we bezoek van aspergeboer Jelmer Albada van Gaast’sperges, die je gepassioneerd meeneemt naar het verhaal van zijn zandgrond waarop het witte goud kan groeien.

Terroir, de Franse vertaling van GRÛN, is een bekend begrip uit de vinologie, dat de invloed beschrijft van factoren als zonuren, bodemkenmerken of helling op de smaak van wijn. Op 31 mei en 1 juni staan we met GRÛN uitgebreid stil bij de invloed van de elementen op ons regionale smaakpalet.

Het herkennen en waarderen van de unieke smaken van onze omgeving, is voor Omke Jan en Slow Food Youth Network van groot belang. Het unieke van deze regionale smaken en het bijbehorende vakmanschap van boeren, tuinders, molenaars en vissers vinden SFYN en Omke Jan enorm belangrijk.

Die passie delen we graag tijdens het tweedaagse event GRÛN in Woudsend, waar je aan de waterkant het stijlvolle restaurant Omke Jan vindt.

Reserveer dus gauw je tafel, en geniet nóg bewuster van alle smaken die onze rijke omgeving biedt.