Slotspektakel zeilwedstrijd Staverse jollen te Hindeloopen 2023

HINDELOOPEN- Zaterdag 2 september 2023 werd te Hindeloopen alweer de laatste traditionele zeilwedstrijd voor Staverse jollen voor dit seizoen gehouden. Helaas waren de wedstrijden van Laaksum en Stavoren afgelast vanwege de harde wind. Terwijl de ochtend wat fris en met weinig wind begon beloofde het een mooie dag te worden. Met prachtige Hollandse luchten op de achtergrond stond er een vlagerig windje ’s ochtends 2 tot 3 Bft uit oostelijke richting. In de middag wakkerende de wind aan 3 tot 4 Bft, stabiel uit het noorden, met steeds meer golfslag. Vandaag was de in 1908 bij Wybrands te Hindeloopen gebouwde WR151 van Harold de Lange ons startschip.

Helaas konden we deze dag geen jollen uit de kajuitklasse verwelkomen. Met volop toeschouwers op de dijk was de ochtendwedstrijd al snel een uitgemaakte zaak. Tijdens de eerste wedstrijd bleek de ST79 van Ivor van Klink als snelste het parcours af te leggen met op de 2e plaats de ST60 van Henk de Roos en de HL90 met Jelger de Jong op de 3e plaats. Tussen de middag zijn de tactieken voor de tweede wedstrijd onder het genot van de smakelijke lunch flink aangescherpt.

Tijdens de middagwedstrijd wakkerde de wind aan en de golfslag werd ook hoger waardoor er hard gewerkt moest worden op de jollen. Bij de start bleek het een uitdaging voor de jollen om over de startlijn te komen. Alle jollen kwamen tegelijk bij de startlijn, maar niet allemaal in dezelfde richting varend. Er was een uitdagende baan uitgezet waarbij er constant wisselingen in het veld waren en het tot het einde spannend bleef wie zou winnen. De jeugd van “de Jonge Vissers Onder Zeil” op de HL90 en ST48 voerden een felle strijd met o.a. de ST16 met Henk Zijlstra en de ST38 met Johannes de Vries. Tijdens de middagwedstrijd bleef het spannend wie als eerste de eindstreep zou halen. De ST79 van Ivor van Klink wist als snelste het parcours af te leggen met op de 2e plaats de ST60 van Henk de Roos en de HL90 met Jelmer de Jong op de 3e plaats.

Bij de prijsuitreiking kreeg Ivor van Klink van de ST79 onder luid applaus de wisseltrofee “Het Blok” voor de behaalde winst in Hindeloopen. De 2e prijs ging naar de ST60 van Henk de Roos. Als 3e mocht Jelger de Jong een prijs in ontvangst nemen.

De dag werd afgesloten met de traditionele overheerlijke pizza’s. Door de inzet van iedereen is het een zeer geslaagde slotdag geworden van een mooi Kampioenschap 2023.

Einduitslag Kampioenschap Jollenzeilen 2023 Stichting De Staverse Jol:

Visserman klasse:

ST79 Ivor van Klink HL90 Jelger de Jong ST48 Anna van der Sluis ST60 Henk de Roos ST16 Henk Zijlstra ST63 Wil Peeters WK2 Team WK2 ST38 Johannes de Vries AK88 Gre Viegers KH44 Frans Schepers WON17 Folkert Gaarlandt HL77 Peter Scheerder

Kajuitklasse:

Pietronella Rinus Riecker