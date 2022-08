Slotspektakel zeilwedstrijd Staverse jollen te Hindeloopen

Terwijl de ochtend wat fris en bewolkt begon beloofde het een prachtige dag te worden. Met prachtige Hollandse luchten op de achtergrond stond er een lekker windje ’s ochtends tot 4 Bft, noordoostelijk, ’s middags aanwakkerend met steeds meer golfslag. Vandaag was de in 1908 bij Wybrands te Hindeloopengebouwde WR151 van Harold de Lange ons startschip.

Wisselprijs

Helaas konden we deze dag geen jollen uit de kajuitklasse verwelkomen. Begin van de middag kwam nog wel de Rackert met aan het roer Gerbrand Gaaff om de vorig jaar gewonnen wisselprijs “Het Blok” terug te brengen. Met volop toeschouwers op de dijk werd er gevochten om de eerste plaats tijdens de ochtendwedstrijd. Er was een uitdagende baan uitgezet waarbij er constant wisselingen in het veld waren en het tot het einde spannend bleef wie zou winnen. De jeugd van “de Jonge Vissers Onder Zeil” was in grote getalen aanwezig en zij hadden zich goed voorbereid. De AK88 van Gre Viegers was door de jeugd van een aangepast set zeilen voorzien om het maximale uit de wedstrijd te halen. De jeugd op de ST48 ging met flinke vaart als 3e over de startlijn. Tijdens de eerste wedstrijd bleek de WK2 met team WK2 als snelste het parcours af te leggen met de ST79 van Ivor van Klink op de 2e plaats en de ST16 van Henk Zijlstra op de 3e plaats. Tussen de middag zijn de tactieken voor de tweede wedstrijd onder het genot van de smakelijke lunch flink aangescherpt.

Aanwakkerende wind

Tijdens de middagwedstrijd wakkerde de wind aan en de golfslag werd ook hoger waardoor er hard gewerkt moest worden op de jollen. Ook tijdens de middagwedstrijd bleef het spannend wie als eerste de eindstreep zou halen. De ST60 van Henk de Roos bleek de meeste wind in de zeilen te hebben met achter hem de ST79 van Ivor van Klink. De 3e plaats was voor de ST38 van Johannes de Vries waarop de jeugd prachtig meegezeild had.

Bij de prijsuitreiking kreeg Ivor van Klink van de ST79 onder luid applaus de wisseltrofee “Het Blok” voor de behaalde winst in Hindeloopen. De 2e prijs ging naar het team van de WK2. Als 3e mocht Henk de Roos een prijs in ontvangst nemen die hij gelijk weer doorgaf aan zijn zoon die samen met een vriend vandaag voor de winst had gezorgd.

Als kampioen Jollenzeilen 2022 is Team WK2 van de WK2 gehuldigd en zij mochten een kistje met een fles berenburg met als aandenken een gegraveerd koperen etiket in ontvangst nemen. Ivor van Klink is met de ST79 als 2e geëindigd en Henk de Roos met de ST60 als 3e. Omdat Auke-Ton van Hilten met de Bram alleen in Oudega meegedaan heeft samen met de Rackert van Gerbrand Gaaff en daar als 1e geëindigd is, is de Bram de winnaar geworden van dit seizoen met de Rackert als 2e. De gegraveerde zakflacon zal worden toegestuurd. Het zou toch leuk zijn als er wat meer kajuitjollen een andere koers gaan varen en ook deelnemen aan de wedstrijden volgend jaar. De dag werd afgesloten met de traditionele overheerlijke pizza’s. Door de inzet van iedereen is het een zeer geslaagde slotdag geworden van een mooi Kampioenschap 2022.

Einduitslag Kampioenschap Jollenzeilen 2022 Stichting De Staverse Jol: Visserman klasse:

1. WK2 Richard Claus

2. ST79 Ivor van Klink

3. ST60 Henk de Roos

4. ST16 Henk Zijlstra

5. ST63 Wil Peeters

6. HL90 Basten Jellema

7. HL77 Peter Scheerder

8. HL33 Dirk Strijker

9. ST38 Johannes de Vries

10. ST48 Piety Bouma

11. AK88 Gre Viegers

12. ST81 Tijs Visser

13. WON17 Folkert Gaarlandt

14. ST.X Aloys Draijer

Kajuitklasse:

1. Bram Auke-Ton van Hilten

2. Rackert Gerbrand Gaaff