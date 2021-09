Slotspektakel zeilwedstrijd Staverse jollen te Hindeloopen

HINDELOOPEN- Zaterdag 4 september werd te Hindeloopen alweer de laatste traditionele zeilwedstrijd voor Staverse jollen voor dit seizoen gehouden. In dit bijzondere jaar is het tweede lustrum gevierd. Terwijl de ochtend wat fris en bewolkt begon beloofde het een prachtige dag te worden. Hieronder een impressie van de organisatie.

De zon zou weldra doorbreken en er stond een lekker windje 3 Bft vanuit het N-O. Vandaag was de in 1908 bij Wybrands te Hindeloopen gebouwde WR151 van Harold de Lange ons startschip. Vanwege het tweede lustrum heeft Pieter Griek met zijn drone mooie beelden opgenomen die op een later tijdstip te bewonderen zijn op de site van Stichting De Staverse Jol https://www.staversejol.com

Als nieuwe deelnemer konden we de Rackert met aan het roer Gerbrand Gaaff verwelkomen. Met prachtige Hollandse luchten op de achtergrond en ’s middags een strak blauwe lucht met volop toeschouwers op de dijk werd er gevochten om de eerste plaats tijdens de ochtendwedstrijd. Er was een uitdagende baan uitgezet waarbij af en toe peilen hard nodig was. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de WK2 vast was gelopen op een ondiepte. Voor hen eindigde hier de eerste wedstrijd, maar zij hebben zich heel mooi gerevancheerd tijdens de tweede wedstrijd. Tijdens de eerste wedstrijd bleek de ST79 met Ivor van Klink als snelste het parcours af te leggen met de HL90 van Jan van Klink op de 2e plaats en de ST16 van Henk Zijlstra op de 3e plaats. Van de kajuitjollen wist de Bram van Auke-Ton van Hilten de eerste plaats te veroveren en werd de Rackert van Gebrand Gaaff tweede. Tussen de middag zijn de tactieken voor de tweede wedstrijd onder het genot van de smakelijke lunch flink aangescherpt.

Gevecht

Tijdens de middagwedstrijd ging het gevecht tussen de WK2 van Richard Claus en de ST79 van Ivor van Klink. De ST79 wist uiteindelijk met minder dan een minuut verschil de eerste plaats te handhaven, zodat de WK2 tweede werd. Maar ook de Jonge Vissers Onder Zeil aan boord van de HL90 hadden de wind flink in de zeilen en met schipper Jan van Klink zijn zij derde geworden in Hindeloopen. Met een mooie tweede plaats als einduitslag over alle wedstrijden zijn wij trots op onze jonge vissers met de HL90. De Rackert van Gerbrand Gaaff was de enige kajuit jol die de middag wedstrijd heeft gevaren en kreeg daardoor de eerste plaats en daarvoor de wisseltrofee “Het Blok” voor de behaalde winst in Hindeloopen.

Onbetwiste kampioen Jollenzeilen

Als onbetwiste kampioen Jollenzeilen 2021 is Ivor van Klink van de ST79 gehuldigd. Hij kreeg onder luid applaus een gewassen pentekening van Jelmer Kuipers overhandigd naast de wisseltrofee “Het Blok” voor de behaalde winst in Hindeloopen en daarnaast ook nog de scheepskist van de Wed. S. Joustra & Zn. omdat hij kampioen van dit seizoen is geworden.

Omdat Auke-Ton van Hilten met de Bram alle wedstrijden heeft gevaren is hij een terechte winnaar geworden van dit seizoen. Het zou toch leuk zijn als er wat meer kajuit jollen een andere koers gaan varen en ook deelnemen aan de wedstrijden volgend jaar. De dag werd afgesloten met de traditionele overheerlijke pizza’s. Door de inzet van iedereen is het een zeer geslaagde slotdag geworden van een mooi Kampioenschap 2021 en ons tweede lustrum.

Einduitslag Kampioenschap Jollenzeilen 2021 Stichting De Staverse Jol na drie wedstrijddagen:

Dit jaar vielen drie van de acht wedstrijden uit, beide in Laaksum en de eerste in Stavoren. Daarom werd geen aftrek voor de slechtste resultaten toegepast.

Visserman klasse:

ST79 Ivor van Klink HL90 Jan van Klink ST16 Henk Zijlstra ST60 Henk de Roos WK2 Richard Claus ST63 Wil Peeters ST48 Anna van der Sluis ST38 Johannes de Vries WON17 Folkert Gaarlandt ST.X Aloys Draijer HL77 Peter Scheerder ST81 Tijs Visser

Kajuit klasse: