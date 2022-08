Slotraces in Seoul eindigen in twee crashes voor Nyck de Vries

SEOUL - De Belg Stoffel Vandoorne is de nieuwe wereldkampioen in de Formule E, de raceklasse voor elektrische wagens. De Mercedescoureur is de opvolger van teamgenoot Nyck de Vries uit Uitwellingerga. De Vries was de regerend wereldkampioen, maar haalde in de laatste twee races in Zuid Korea de finish niet.