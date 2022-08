Slotconcert Zomerkoor in Skuzum

Idzegahuizum- Het “ZOMERKOOR 2022” o.l.v. Jan Brens houdt zijn traditionele slotconcert in het dorp Skuzum dit jaar op zondag 11 september om 15.00 uur. Het laatste concert hier was in 2019 in een volle kerk.

Na concerten in Bolsward (Heamiel) en Sneek (Sneekweek) is iedereen van harte welkom in dit klankvolle kerkje dichtbij Makkum. Nog eenmaal wordt een uur lang gezongen uit het zomerrepertoire van een 20-tal liederen. Het is een gevarieerd programma met begeleiding van Oeds Wijnsma op piano in een onlangs gerestaureerde kerk. Eveneens zal de dirigent op altsax en saxello (antiek instrument uit 1924) in voorspel, tussenspel van liederen en in solo van o.a. “Bist du bei mir” ( J.S. Bach) te horen zijn.

Súdwestkoor

Het Zomerkoor bestaat uit leden van het Súdwestkoor en diverse leden van verenigingen uit andere plaatsen dan Sneek. Ruurd de Groot van EDOZA zingt o.a. solo in “I am sailing”.

Ook koorleden maken zich verdienstelijk in duet, kwartet of dubbelkwartet bij evergreens van pop-, film- en musical-songs. De stichting “Skústertsjerke” ontvangt het publiek graag bij dit jaarlijkse evenement! De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte voor instandhouding van deze kerk, die ook theater- en concertruimte biedt.