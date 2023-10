Slordig ONS Sneek moet zich met een punt tevreden stellen

Laag houden

​Trainer Arnoud Koster begon met dezelfde elf als tegen Blauw Wit ’34 en dus was er deze middag opnieuw een basisplaats voor Giovanni Aronds en Harmen Boelsma. Bij een dwars over het veld waaiende wind kregen zij het advies om de bal vooral laag te houden. De thuisclub nam dat advies als eerste ten harte. De eerste doelpoging van de homeside belandde echter naast de goal van Max Wolfs. Nadat aan de andere kant een inzet van Ten Voorde gekraakt werd, hield diezelfde Wolfs Aschwin Tanamal van scoren af, waarna ONS Sneek langzaam maar zeker het initiatief over nam.



Vrije trap

Dat leverde vooralsnog geen uitgespeelde kansen op, al ging doelman Gedeon de Groot wel een keer in de fout. Nordin Tahboun wist daarvan niet te profiteren en ook de daaropvolgende corner bracht niets op. Zo bleef het bij een dubbelblanke stand, ook al omdat uit foutieve en te korte inspeelballen van Sneker makelij geen bloed vloeide. Dat laatste gebeurde op het half uur aan de andere kant wel, want echter na een overtreding schoot Ten Voorde de toegekende vrije trap op fraaie wijze achter De Groot (0-1). Die voorsprong viel niet onverdiend te noemen, omdat de Sneker brigade in die fase gemakkelijker voetbalde dan de voormalige vierde divisionist.



Gelijke hoogte

d’Olde Veste ’54 zorgde niettemin in het laatste kwartier voor rust voor gevaar. Eerst werd een schot door linksback Mounir Loolofs geblokt en even later voorkwam de staander de gelijkmaker. De Sneker voorsprong zou de thee echter niet halen. We schrijven namelijk de 45ste minuut als Harmen Nijboer de blauw-gelen alsnog op gelijke hoogte brengt en diezelfde Nijboer kreeg voeg in het tweede bedrijf nog een keer een dot, toen hij alleen voor Wolfs opdook. De ONS-goalie kwam echter als winnaar uit de strijd, nadat Ruben Eijzenga even daarvoor aan de andere kant had verzuimd om het evenwicht de nek om te draaien.



Slordiger

Vervolgens werd jet spel van ONS Sneek met de minuut slordiger en namen de kansen voor de fel gestarte ploeg van Steven Wuestenenk rechtevenredig toe. Die bleven echter onbenut en ook. Jelle de Graaf slaagde er niet in om het evenwicht te verstoren. Niet lang daarna kwam de zwaar gehinderde Eijzenga niet tot een doelpoging, iets waardin de blauw-gelend even later wel in staat bleken. Wolf behoedde zijn ploeg echter voor een achterstand en toen hij even later onder een voorzet door ging, klonk uit de kelen van het oranje legioen een zucht van verlichting toen de bal voorlangs werd gekopt.



De twee-één hing toen eerder in de lucht dan de één-twee, al kreeg ONS Sneek na ene overtreding op Tahboun nog wel een vrije trap op de rand van de zestien en dus op een kansrijke positie. De “free kick” verdween echter naast het doel van De Groot en even later boezemde een rollertje van Simon Abrehaley hem ook al geen angst in. Het was de laatste noemenswaardige actie in een duel waarin ONS aanvankelijk de lakens uitdeelde maar waarin d'Olde Veste ’54 door onnauwkeurigheid aan oranje zijde terug kon komen en ook nog eens kansen kreeg om de buit helemaal in Steenwijk te houden.



Komende dinsdag oefen ONS Sneek op het Zuidersportpark tegen vv Heerenveen en komende zaterdag reist het gezelschap van Arnoud Koster en Germ de Jong af naar Eastermar, waar tegen de lokale voetbaltrots het duel in de eerste KO-ronde van de districtsbeker noord op de rol staat.

d’Olde Veste ’54 - O.N.S. Sneek 1-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Tim ten Voorde (27.), 1-1 Harmen Nijboer (45.)

Scheidsrechter: S. Aalders

Gele kaart: Lars Dijkstra, Maikel Toeter (d’Olde Veste ’54)

Opstelling ONS Sneek: Max Wolfs, Mounir Loolofa, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Jelle de Graaf (75. Simon Abrehaley), Giovanni Aronds (80. Stephen Adisi), Harmen Boelsma, Nordin Tahboum, Tim ten Voorde en Ruben Eijzenga (75. Arjen Stremler)