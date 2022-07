Sloopvergunning monumentale knechtenwoningen Woudsend herroepen

WOUDSEND/SNEEK- Het college van Súdwest-Fryslân heeft besloten de sloopvergunning voor het Jelleshuis in Woudsend te herroepen. Eerder werd de sloopvergunning voor de knechtenwoningen aan zeilschool het Molenhuis verleent, maar door de monumentale benoeming van het pand moet deze vergunning worden ingetrokken.

Wethouder Bauke Dam: “Het herroepen van de sloopvergunning heeft natuurlijk gevolgen voor de plannen van de eigenaar van de zeilschool. Op dit moment zijn we in gesprek met de eigenaar over bouwplannen naast de knechtenwoningen.”

Monumentenstatus verandert situatie

De knechtenwoningen zijn onderdeel van de zeilschool. Vanwege de staat van de woningen had de eigenaar plannen om op de plek van het Jelleshuis een nieuw pand te bouwen. Nadat de vergunning voor de sloop werd verleend , kwamen verschillende bezwaren bij de gemeente binnen.

Op basis van die bezwaren moest de sloopvergunning geheel opnieuw worden getoetst. In die bezwaarperiode kregen de knechtenwoningen ook de gemeentelijke monumentenstatus. Deze nieuwe status maakt onderdeel uit van de nieuwe toetsing en heeft geresulteerd in het herroepen van de vergunning.