Sloeproeisters Woelwater-1 in actie voor vluchtelingen

SNEEK - In september vraagt het Rode Kruis met de actie Kilometers voor Kansen aandacht voor de moeilijke en gevaarlijke reizen die migranten afleggen. Het doel is in een maand zoveel mogelijk kilometers af te leggen om geld op te halen voor mensen die op de vlucht zijn. Het wedstrijdteam Woelwater dames 1 van sloeproeivereniging Woelwater uit Sneek is van plan om in september in totaal 103 kilometer te gaan roeien en hoopt daarmee meer dan 500 euro op te halen voor het Rode Kruis.

Wedstrijdteam Woelwater Dames 1 bestaat uit acht fanatieke dames, allemaal woonachtig in en rondom Sneek, die tweemaal in de week trainen en zo’n tien keer per jaar deelnemen aan wedstrijden van het Nederlands Kampioenschap. De dames roeien in de Vrouwe Geertruida, een prachtige replica van een authentieke houten Whaler-sloep gebouwd in 1992-1995. Na een schade in 2011 is de sloep een aantal jaren niet gebruikt en in 2019 door de leden zelf grondig gerenoveerd. Wekelijks wordt er nu getraind op het Sneekermeer.

Iets willen doen voor vluchtelingen

De acht dames van de Vrouwe Geertruida zijn een stelletje doorzetters. “We gaan graag de strijd aan met de elementen en gaan bij wedstrijden voor een podiumplaats. Maar we weten na de wedstrijd ook feilloos de feesttent te vinden,” aldus roeister Ester Ottenhoff. De roeisters geven aan hun passie, sloeproeien, graag in te willen zetten om geld in te zamelen voor de hulp aan vluchtelingen. “Nieuwsberichten over de omstandigheden waarin vluchtelingen moeten zien te overleven schokken telkens weer. Met deze actie kunnen wij letterlijk in beweging komen en iets doen voor deze mensen.”

Voor zo’n tachtig miljoen mensen ter wereld is een tocht van vele kilometers de enige uitweg uit oorlog, honger of armoede. Het is lastig om daar als individu iets aan te veranderen, maar de actie ‘Kilometers voor Kansen’ van het Rode Kruis is de perfecte manier om actief bezig te zijn én het goede doel te steunen. Op de website www.kilometersvoorkansen.nl kan iedereen zich individueel of als team aanmelden en een actiepagina aanmaken.

Best pittig

Een viertal bekende migratieroutes dienen als doelafstand: Oost- naar West-Bosnië (103 km), Ethiopië naar Soedan (235 km), Libië naar Sicilië (658 km) en Venezuela naar Colombia (713 km), maar deelnemers kunnen ook een zelfgekozen afstand kiezen. De roeisters van Woelwater hebben gekozen voor 103 km, een deel van de Balkanroute. “Om de 103 km te halen moeten tweemaal in de week trainen en in september minimaal twee wedstrijden doen. Onze sloep gaat (op volle vrouwkracht) gemiddeld acht tot negen kilometer per uur. Dit betekent dat wij per training minimaal tien kilometer moeten roeien en dat is best pittig. Toch verwacht ik dat wij in september ver over dit doel heen gaan,” aldus Ester Ottenhoff.