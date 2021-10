Slachtoffer dodelijk ongeluk bij Sneek is inwoner van Bolsward

SNEEK- De persoon die zondag om het leven is gekomen bij een verkeersongeluk bij Sneek is een 70-jarige man uit Bolsward. Hij was de bestuurder van de auto.

Een vrouw van 71 jaar die bij hem in de auto zat, is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zij is afkomstig uit Den Dolder in de provincie Utrecht.

De auto waarin de twee zaten, kwam bij een rotonde op de N354 in botsing met een andere auto. De inzittenden van deze auto raakten daarbij ook gewond. Het gaat om een 58-jarige man en een 57-jarige vrouw uit Duitsland. Zij zijn eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek.