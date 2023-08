Skûtsjesilen en Hardzeildag zitten in elkaars vaarwater: ‘We vragen ons af of het wenselijk is om dit ooit nog zo te doen…’

Afgelopen vrijdag, tijdens de opening van de Sneekweek, besteedde KWS-voorzitter Karst Doevendans al aandacht aan deze situatie.

“Extra drukte op het Sneekermeer, een prachtige reclame voor de zeilsport in onze provincie. Inmiddels hebben we uitgebreide ervaring en goede draaiboeken om deze dag goed te organiseren”, begon Doevendans nog positief. Om even later te vervolgen met “om verschillende reden vragen we ons echter af of het wenselijk is om dit ooit nog zo te doen.”

De KWS-voorzitter somde een aantal redenen op, waarom zijn organisatie het graag anders had gezien.

“Het vraagt veel organisatiecapaciteit. Aanpassingen in scheepvaartverkeer, extra inzet van provincie en politiediensten, extra in zet van vrijwilligers. Het gaat ten koste van Hardzeildag omdat we een kortere wedstrijd moeten varen en de festiviteiten op het Starteiland eerder afgelopen zijn. En bij eventuele winddraaiingen of gebrek aan wind op deze dag kan er ’s avonds geen wedstrijd meer gevaren worden.”

Economische kant

“In juli/augustus worden jaarlijks grote belangrijke watersportevenementen in Fryslân gehouden. Een overlap is voor ondernemers, deelnemers, vrijwilligers en publiek verrekte zonde. Want ja, je kunt maar op één plaat tegelijk zijn. Het lijkt ons goed om met elkaar in gesprek te gaan om tot een betere afstemming te komen. In ieder geval lopen de gesprekken met de SKA om tot een betere langere termijnafstemming te komen”, besloot Doevendans.