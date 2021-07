Skûtsjes strijden in coronabubbels bij de 'Slach om Heech'

HEECH - Zaterdag ging het skûtsjesilen na lang wachten weer van start. Waar de SKS op de Fluessen sprintwedstrijden hield, zeilden de skûtsjes van de IFKS op het buurwater. Op de Hegemer Mar werd gestreden bij de Slach om Heech. De trainingswedstrijd was georganiseerd in voorbereiding op het kampioenschap van de IFKS.

33 deelnemers zeilden in hun eigen 'skûtsjebubbel'. Sikke Heerschop van skûtsje Ingelskman was blij dat het meer weer vol met skûtsjes lag. "Eindelijk mogen we weer. Geweldig dat het weer kan. Er doen 33 skûtsjes mee en even verder op het meer zeilen ook nog eens 14 SKS-skûtsjes. Dus het gaat weer helemaal los. Het is prachtig mooi weer, wat wil je nog meer'', zei hij voorafgaand aan de wedstrijd.

Om aan de nog geldende coronaregels te voldoen was het volgens de organisatie een uitgeklede versie van de Slach om Heech. ,,Zonder feest en prijsuitreiking, maar de Slach is altijd bedoeld als training en op deze wijze kunnen wij aan een sterke behoefte voldoen.''

Uitslag

In de A-klasse ging de winst naar de Lytse Lies van Ton Brundel uit Gaastmeer. Bij de B's won op het thuiswater de Ale van Ron Syperda uit Heeg. Nummer één in de C-klasse werd Drie Gebroeders van Aeger van der Hoeff uit Gorredijk en bij de kleine A won It Abbegeaster Skûtsje van Henk Frankena uit Abbega.