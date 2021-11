Skûtsjekalender 2022 van fotograaf Tom Coehoorn

Omdat er in 2021 wederom geen kampioenschap georganiseerd kon worden heeft de fotograaf voor de Skûtsjekalender 2022 een selectie gemaakt uit een aantal zeil- en oefenwedstrijden die wel doorgang konden vinden; de Slach om Heech, SKS Sprintwedstrijden en Foarwedstriid, IFKS Slotrace en de Roekoepollerace. De Skûtsjekalender is een A-3 wandkalender met tijdloze zwart-wit foto’s van het skûtsjesilen in Friesland. Voor meer info kijk op zijn site www.thomasvaerfotografie.nl.