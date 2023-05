Skûtsje Woudsend winnaar sprintraces SKS op de Fluezen

ELAHUIZEN - Het skûtsje van Woudsend is de winnaar van de sprintraces vandaag op de Fluezen. Na twee overwinningen in de eerste twee races en een tweede plaats in de derde race werd Klaas van der Meulen nog vijfde en negende. Dat leverde hem 17,8 punten op, daarmee bleef hij het skûtsje uit Akkrum van schipper Pieter Meeter voor.