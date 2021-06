Skûtsje Verwisseling in Parrega

YNDYK- Donderdagochtend 3 juni is Team Verwisseling van start gegaan in een poging de Elfstedentocht te varen met een wedstrijdskûtsje. Geheel op zeil- en spierkracht en non-stop! De route van ruim 200 km met meer dan 100 bruggen voert langs de elf Friese steden, waar diverse prominenten de rittenkaart zullen afstempelen. Begin- en eindpunt is Yndyk aan het Heegermeer, de thuishaven van skûtsje Verwisseling.