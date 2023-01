'Skûtsje Snits foar harren eigen logo'

Witteveen appte de foto naar schipper Jappie Visser van de Sneker Pan en schrijft hierover het volgende: "Wy kamen by tafal tagelyk by de Lemmerdyksbrêge en dêr hawwe wy de krystfersiering der wer úthelle. De Freonskip fan Blauhús sil te skilderjen yn de loads by Molemaker en de Sneker Pan leit earst wer te plak foar de tariedingen op 't nije seizoen. Op de foto: De Sneker Pan foar harren logo. Dat komst net sa faak tsjin. Tocht festlizze!"