Skûtsje Lemmer na 34 jaar weer kampioen van de SKS

LEMMER- Het skûtsje van Lemmer is na 34 jaar weer kampioen van de SKS, met schipper Albert Visser. Op eigen water kwamen de Lemsters als eerste over de eindstreep en daardoor kunnen ze niet meer ingehaald worden in het klassement.

De Lemster commissie had een op-en-neerbaan gelegd met een gate, waarbij skûtsjes bij de onderste ton moesten kiezen tussen stuurboord of bakboord.

Lemmer en Grou naast elkaar

Bij het startschot bleek direct dat Sneek moest draaien: het skûtsje maakte een valse start, het lag hoger dan de rest van het veld. De eerste twee skûtsjes die door de wind gingen, waren Lemmer en Grou: de twee koplopers in het klassement.

Langweer zeilde niet zoals het eerder deed en kampte met een slechte start met niet veel wind. Na ongeveer vijf minuten zeilen waren er al grote gaten in het veld geslagen. Lemmer kwam, op kampioenskoers, als eerste om de ton. Grou zat er niet ver achter, maar verloor zowel hoogte als snelheid.

Aan het touwtje

Hoe de wind de wedstrijd open kon gooien, bleek na een kwartier. Lemmer kwam helemaal dood te liggen, terwijl Leeuwarden, Grou en Huizum wel de wind in de zeilen kregen.

De klassementsleiders leken met een touwtje aan elkaar te zitten, tot het moment dat Albert Visser uit Lemmer koos om de andere kant van de gate te pakken als Grou van Douwe Visser.

De koers die Grou koos leek beter, maar de Grousters draaiden te vroeg. Bij de bovenste ton kwam Lemmer voor Grou te liggen, maar niet op de eerste plaats. Het skûtsje van Huizum met Johannes Meeter maakte dezelfde slag als Grou, maar zij zetten die slag wel door. Dat werd beloond met de koppositie.

Beslissende slag

Bij de route daarna gingen Grou en Lemmer weer niet met elkaar mee en weer kwam Grou het slechtste uit de slag. Lemmer vloog zelf Huizum voorbij en daarmee leek het kampioenschap wel beslist.

De Lemsters gaven hun voorsprong in het laatste deel van de wedstrijd niet meer uit handen. De Lemsters kunnen in het klassement nu niet meer worden ingehaald. Vrijdag wordt er nog gezeild bij Sneek, maar voor de klassementsleider doet die wedstrijd er verder niet meer toe.

De laatste keer dat Lemmer het SKS-kampioenschap won, was in 1988 met schipper Jelle Reijenga.

De uitslag van de tweede wedstrijd bij Lemmer

Skûtsje Punten 1. Lemmer 0.9 2. Huizum 2 3. Grou 3 4. Leeuwarden 4 5. Woudsend 5 6. Súdwesthoeke 6 7. Heerenveen 7 8. Langweer 8 9. Sneek 9 10. Earnewâld 10 11. D'Halve Maen 11 12. Joure 12 13. Drachten 13 14. Akkrum 14

"Ik moet er even aan wennen, maar het is zo, geloof ik", zegt schipper Albert Visser wat verbaasd na afloop van de wedstrijd. Visser reageerde rustig na de finish. "Het komt zo wel als ik bij de familie ben en ik denk dat we straks een feestje hebben. Vrijdag zeilen we niet, dan slapen we uit", grapt hij.

Adviseur Albert Kuipers noemt het behalen van het kampioenschap 'geweldig': "Op het eigen water, mooier kan niet en we maken Lemmer zo blij."

Het klassement met nog één wedstrijd te gaan