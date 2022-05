Skûtsje Langweer wint Lemmer Ahoy 2022

Harmen Brouwer van het Langwarder skûtsje wist dankzij een derde, tweede en vijfde plaats de eindoverwinning in de wacht te slepen. Een mooie opsteker voor de schipper die na zijn aanstelling in oktober 2019 nog maar nauwelijks wedstrijden heeft kunnen zeilen.

Het Lemster skûtsje won de eerste wedstrijd op Hemelvaartsdag, waarna de middagwedstrijd vanwege een flink aantrekkende wind werd afgelast. De organisatie van Lemmer Ahoy, in handen van WSV Zevenwolden, kon ook op vrijdag de wedstrijden niet door laten gaan. Er stond een te stevige wind waardoor wedstrijdzeilen in de Lemster baai niet verantwoord was. Op de slotdag konden de schippers en bemanningen zich opmaken voor twee wedstrijden. Het Akkrumer skûtsje won de afsluitende wedstrijd en behaalde de tweede plaats in het klassement. Lemmer werd uiteindelijk vierde, gevolgd door het Jouster skûtsje.

Op 10 juni staat voor de SKS-skûtsjes de SKS Hurdsilerij op het programma.

Einduitslag Lemmer Ahoy

Langweer – De Jonge Jan (3-2-5 | 10) Akkrum – Eildert Sietez (7-7-1 | 15) Makkum – Eeltje Baas (10-6-2 | 18) Lemmer – Lemster Skûtsje (1-10-8 | 19) Joure – Oeral Thús (5-14-7 | 26) Earnewâld - Sterke Jerke (14-5-10 | 29) Franeker - Jonge Jasper (6-13-11 | 30) Koudum - Grytje Obes (26(dnf)-1-6 | 33) Rotterdam - Ingelskman (15-15-4 | 34) Stavoren – Súdwesthoek (13-8-15 | 36) Woudsend – Klaas van der Meulen (9-3-26(dns) | 38) Sneek – De Sneker Pan (4-9-26(dns) | 39) Grou – It Doarp Grou (26(dsq)-11-3 | 40) Heerenveen – Gerben van Manen (20-4-26(dnf) | 50) Leeuwarden – Rienk Ulbesz (2-26(dns)- 26(dns) | 54) Huizum – It Doarp Huzum (11-26(dns)- 26(dns) | 63) Drachten – Twee Gebroeders (16-26(dns)- 26(dns) | 68)



