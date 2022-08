Skûtsje Langweer glorieus winnaar prachtige wedstrijd Terherne, Sneker Pan negende

TERHERNE- Langweer met schipper Harmen Brouwer heeft de vierde wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2022 gewonnen. De Sneker Pan werd vandaag negende en het skûtsje van Woudsend helaas hekkensluiter met een 14de stek. In het Algemeen klassement staat de Sneker Pan na 4 wedstrijden nu op een zesde plaats en nemen de Woudsenders een 11de positie in.

Het was mooi zeilen woensdag op het Snitser Mar, met ruimte voor praktisch inzicht, want kiest de schipper voor de ene ton of voor de andere? Het was ook een wedstrijd van 'stuivertje wisselen'. De skûtsjes wisselden elkaar steeds af wat betreft positie.

Drachten kwam als eerste na het startschot over de startlijn. Schipper Jeroen Pietersma hield de voorsprong vol tot de hoge ton. Na ongeveer een halfuur lag Drachten nog steeds op kop en waren ze de eerste die om de bovenwindse ton heen kwamen.

Maar Drachten kon de koppositie niet volhouden. Na zo'n drie kwartier nam Lemmer het over. Daarna lag schipper Albert Visser uit Lemmer lange tijd op kop.

Emotionele debutantschipper Harmen Brouwer

Toch was het Langweer die op het laatste moment de eerste plaats pakte. "Wat is dit ontzettend mooi. Hier hebben we drie jaar voor gewerkt. Het scheepje doet het zo mooi", zei de jonge schipper Harmen Brouwer vlak na de finish met tranen in zijn ogen.

De uitslag van de wedstrijd bij Terherne

Nummer Skûtsje Punten 1 Langweer De Jonge Jan 0,9 2 Lemmer Lemster Skûtsje 2 3 Earnewâld Twee Gebroeders 3 4 Huzum It Doarp Huzum 4 5 Drachten Twee Gebroeders 5 6 Grou Doarp Grou 6 7 Heerenveen Gerben van Manen 7 8 Drachten Heale Moanne d'Halve Maen 8 9 Sneek De Sneker Pan 9 10 Joure Oeral Thús 10 11 Stavoren Súdwesthoek 11 12 Leeuwarden Rienk Ulbesz 12 13 Akkrum Eildert Sietez 13 14 Woudsend Klaas van der Meulen 14

Met deze uitslag gaat Lemmer aan de leiding in het klassement. Earnewâld en Grou zijn de nummers twee en drie.

Het klassement na vier wedstrijden