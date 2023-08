Skûtsje Ingelskman wint openingswedstrijd A-klasse IFKS in Hindeloopen

De kampioen van vorig jaar, Pieter-Jilles Tjoelker met de Sterke Jerke, werd tweede. "Hy kaam rap ticherby", zei Heerschop meteen na afloop. Tjoelker had een slechte start, hij kwam als achtste om de eerste bovenboei.

Er doen in totaal meer dan 60 skûtsjes mee aan de IFKS, verdeeld over vier klassen. Behalve de grote A, B en C is er ook een kleine A-klasse. Daarin zeilen de skûtsjes met een lengte tot 17.10 meter. De meeste grote skûtsjes zijn zo'n 20 meter lang. In de kleine A-klasse won het skûtsje de Nije dei van Harm van der Weijden. De Aventoer van Joost Terpstra, ook uit Heeg, kende de beste start, maar kwam als derde over de finish. De Vriendschap van Sander Meeter uit Akkrum werd tweede.