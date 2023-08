Skûtsje Heerenveen wint SKS finale op de Snitser Mar - Zilveren skûtsje is voor Grou

Op het skûtsje van Lemmer had schipper Albert Visser direct na de wedstrijd nog niet in de gaten dat hij tweede was geworden in het klassement. Hij kwam als vierde over de finish. "Ik wist niet zeker hoe het precies zat", zegt Visser. "Ik wilde wel graag tweede worden. Dat is beter dan derde, of vierde. Dit is super!"

Eindklassement

1. Grou; 2. Lemmer; 3. Heerenveen; 4. Leeuwarden; 5. Earnewâld; 6. Akkrum; 7. Huizum; 8. Joure; 9. Sneek; 10. Langweer; 11. d’ Halve Maen; 12. Drachten; 13. Woudsend; 14. Súdwesthoek.