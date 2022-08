Skûtsje Heerenveen wint op de Snitser Mar laatste wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2022

Strijd om de derde plaats

Zeven skûtsjes kozen bij de gate voor de ene ton en zeven skûtsjes kozen voor de andere. Woudsend en Heerenveen maakten een betere keuze dan Sneek, waardoor zij vooraan kwamen. De winnaar van het algemeen klassement, Lemmer, lag helemaal in de achterhoede.

Het was vooral spannend in de strijd om de derde plaats in het klassement. Heerenveen van Sytze Brouwer moest zes plekken hoger eindigen dan Langweer met Harmen Brouwer om nog op het podium te eindigen. Heerenveen en Langweer zaten echter dichtbij elkaar. Het waren zeker geen zes plekken verschil.