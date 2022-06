Skûtsje Heerenveen wint de Dicky van der Werf-bokaal op de Snitser Mar

SNEEK - Op zaterdag 18 juni werd op de Snitser Mar de Waterpoortrace 2022 gezeild. Na de Hurdsilerij en de Skûtsjes Ûndernimmersdei, waarbij de SKS-skûtsjes ‘gastheer’ zijn voor medewerkers of relaties van bedrijven of organisaties, is de Waterpoortrace een serieuze test richting het SKS-kampioenschap. De felbegeerde Dicky van der Werf-bokaal werd gewonnen door Heerenveen.