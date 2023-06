Skûtsje Grou wint Waterpoortrace op de Snitser Mar

SNEEK - Op zaterdag 17 juni kwamen alle veertien SKS-skûtsjes met hun vaste bemanning in actie tijdens de Waterpoortrace, een serieuze testwedstrijd in aanloop naar het SKS-kampioenschap. De Wedstrijdcommissie Sneek moest vanwege te weinig wind de ochtendwedstrijd verplaatsen naar de middag. “De wyn helle letter yn de middei in bytsje oan, wêrtroch der noch in leuke wedstryd syld wurde koe”, zegt schipper Auke de Groot van Stavoren. Uiteindelijk konden er toch gewoon twee wedstrijden gezeild worden.