Skûtsje Grou wint eerste SKS-wedstrijd, Heerenveen slaat om bij windstoot

De bemanningsleden hadden er veel zin in om te beginnen aan het nieuwe kampioenschap. Misschien hadden ze er zelfs te veel zin in, want er was twee keer een algehele valse start. Voor de meeste skûtsjes was drie keer scheepsrecht, maar niet voor Joure en Heerenveen. Zij gingen weer te snel over de startlijn en moesten dus terug.