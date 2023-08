Skûtsje Grou ongenaakbaar na derde dagoverwinning

Het begint zo langzamerhand een traditie te worden: een algehele valse start. Ook maandag was het weer raak: er gingen te veel schepen te vroeg over de startlijn. Bij de tweede poging was iedereen, behalve de Súdwesthoeke, wel goed weg.

Huizum, Akkrum en klassementsleider Grou kwamen het beste uit de start. Huzum met Johannes Meeter koos wat een andere koers dan Grou en Akkrum en daarvoor werd het beloond. Met een opschietertje kwamen ze als eerste om de ton. Douwe Visser van Grou en Pieter Meeter uit Akkrum volgden op twee en drie.

Grou weer voor, mooie slag Heerenveen

Grou had echter veel meer snelheid en lag ook nog aan de binnenkant bij de tweede ton. Het ging zelfs zo snel dat Grou de ton niet heel scherp kon aanzeilen, maar Huzum kon niet profiteren.

Grou liep daarna steeds verder weg. De spanning zat daarachter, waarbij Heerenveen zowel Huizum als Akkrum voorbijging. Die laatste had een hele slechte slag, want Pieter Meeter en zijn bemanning zakten van drie naar zeven.

Wedstrijd langzaam in de plooi

De wind haalde ondertussen steeds meer aan en Grou vergrootte de voorsprong. Daaronder waren er niet veel wisselingen meer. Akkrum schoof nog wel wat naar voren en Lemmer verloor een paar plekjes, maar het veld ging niet meer helemaal door elkaar.

In het slot van de wedstrijd haalde Rinus de Jong van Joure Huizum in. Zo zeilde Joure nog naar het podium achter Grou en Heerenveen. Na zo'n twee uur zeilen, kwam Grou onbedreigd als eerste over de eindstreep.

"Wat een mooie wedstrijd, we hebben geweldig mooi gezeild", zo zei schipper Douwe Visser van het winnende skûtsje meteen na de wedstrijd. "Wij waren goed weg en die anderen waren nog met elkaar in de strijd. We liepen als de brandweer."

Klassement

De Grousters hebben nu 7,7 punten en daarmee staan ze nu stevig op de eerste plaats in het klassement. Lemmer en Heerenveen staan er nog wel relatief dichtbij in de buurt, maar zij hebben een veel grotere aftrek (14) dan Grou (5).

Visser van Grou heeft er wel vertrouwen in. "Als het schip zo loopt, dan word ik niet zenuwachtig. We kunnen ons ook wat permitteren. Het gaat prima genoeg."

Bron: Omrop Fryslân