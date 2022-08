Skûtsje Earnewâld komt als eerste over de eindstreep, maar wint niet bij Elahuizen

Klassementsleider Lemmer had een domper. Het skûtsje maakte een valse start en moest terug naar de startlijn. Ook Earnewâld had een valse start, maar zij gingen niet terug. Zo deden ze eigenlijk voor niets mee. Earnewâld kreeg 14 strafpunten.

Earnewâld, Grou en Langweer waren de nummers één, twee en drie bij de eerste ton. Door de valse start van Earnewâld ging Grou dus aan de leiding. Het skûtsje van Grou met schipper Douwe Visser had donderdag bij Langweer ook al gewonnen.

Akkrum voorin

Er stond een aardige wind over de Fluezen en dat leverde mooi zeilen op. Langweer zakte wat af, terwijl de Zuidwesthoek naar voren toe schoof. Earnewâld nam ondertussen steeds meer afstand van de concurrentie, maar door hun valse start deed dat er eigenlijk niet toe.

Achter Earnewâld deed Akkrum goede zaken. Het skûtsje met schipper Pieter Meeter maakte een prachtige slag en ging zelfs Grou voorbij. Zo kwam Akkrum zowaar even aan de leiding te liggen.

Inhaalrace Lemmer

Na hun valse start lag Lemmer met Albert Visser helemaal achteraan, maar klassementsleider was bezig met een inhaalrace. Ze kwamen zelfs op de derde plaats terecht.

Earnewâld kwam toen als eerste over de finish, maar het skûtsje werd niet afgeschoten, tot grote ergernis van de bemanning. "We hebben het nog gevraagd bij de boei. Wat is dit voor amateuristisch gedoe. Het is bespottelijk", zegt schipper Gerhard Pietersma.

Zo werd het skûtsje van Grou de winnaar, Akkrum eindigde als tweede en Lemmer derde.

De uitslag bij Elahuizen

Nummer Skûtsje Punten 1. Grou 0,9 2. Akkrum 2 3. Lemmer 3 4. Drachten 4 5. Heerenveen 5 6. De Heale Moanne 6 7. Zuidwesthoek 7 8. Sneek 8 9. Woudsend 9 10. Leeuwarden 10 11. Langweer 11 12. Joure 12 13. Huizum 13 14. Earnewâld 14

Lemmer gaat nog steeds aan kop in het klassement, maar Grou staat er nu nog maar met 0,3 punt achter. De andere skûtsjes liggen daar al aardig achter.

Het klassement na zes wedstrijden