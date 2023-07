Skûtsje Akkrum winnaar van de Friso Bokaal

’s Morgens verzamelde het gezelschap zich in ’t Foarûnder op het Starteiland voor de loting en rûtebesprekking. Het weer zag er op dat moment niet zo goed uit. Het regende en er stond een windkracht 3. De pommeranten lieten zich er niet door ontmoedigen en stapten na de koffie met oranjekoek opgewekt aan boord van de skûtsjes.

Kapucijners met spek

De eerste wedstrijd werd gewonnen door schipper Pieter Ezn Meeter van Akkrum en gastschipper Jan Huitema en zijn team, gevolgd door Sytze Brouwer (Heerenveen) en het team onder aanvoering van directeur Gerlof Reijneker van Steinfort Glas uit Franeker. Albert Jzn Visser (Lemmer) en het team van Arriva-topman Anne Hettinga werd derde. Nadat gasten en bemanningen hadden genoten van een vorstelijk captains diner, met onder meer kapucijners met spek, was het tijd voor de tweede wedstrijd.

Sneek wint tweede wedstrijd

Het weer was inmiddels flink verbeterd. Er hing nog wel bewolking, maar het regende niet meer en er waaide een mooie wind, kracht 4 met uitschieters naar 5. Er was een algehele valse start, maar de tweede keer waren alle skûtsjes wel goed over de lijn. Ditmaal was het Jappie Dzn Meeter (Sneek) met aan zijn zijde teamcaptain hoofdredacteur Rennie Rijpma van het Algemeen Dagblad die afgetekend als eerste over de finish kwam, gevolgd door Rinus de Jong (Joure) met teamcaptain lector meertaligheid Joana Duarte van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Douwe Azn Visser van Grou met staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane werd derde.

Ambassadeurs op het Statenjacht

Commissaris Arno Brok volgde met zijn gasten vanaf het Statenjacht de wedstrijden. Hij had voor deze gelegenheid de ambassadeurs van Taiwan en Panama uitgenodigd. Die genoten volop en spraken vol bewondering over de skûtsjes. “Wat een prachtige schepen”, zei ambassadeur Elizabeth Ward Neiman van Panama.

Bekers voor prijswinnaars

Op het Starteiland werden na afloop alle deelnemers door Commissaris Brok bedankt voor hun deelname en maakte voorzitter René Nagelhout van de SKS de uitslag bekend. De drie prijswinnaars gingen naar huis met een beker, waarvan Jan Huitema de grootste mee mocht nemen. Op de tweede plaats eindigde Sneek met aanvoerder Rennie Rijpma en Grou werd met teamcaptain staatssecretaris Aukje de Vries derde.

De Friso Bokaal wordt sinds 1985 eens in de drie jaar gehouden en onderstreept de bijzondere band tussen de Provinsje Fryslân en de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. In 2019 werd een speciale editie van de Friso Bokaal gehouden, de Friso Cup genaamd en stond in het teken van de relatie tussen Europa en de provincie Fryslân. Voor deze zeilwedstrijd waren vertegenwoordigers van Europese netwerken en Friese ondernemers met een Europese relatie uitgenodigd.

Uitslag

Akkum – Europarlementariër Jan Huitema Sneek – Hoofdredacteur Rennie Rijpma van het Algemeen Dagblad Grou – Staatssecretaris Aukje de Vries Toeslagen en Douane Heerenveen – Directeur Gerlof Reijneker van Steinfort Glas Joure – Lector meertaligheid Joana Duarte van NHL Stenden Hogeschool Lemmer – Arriva-topman Anne Hettinga Drachten –Directeur Katja Philippart van de Waddenacademie Earnewâld – Weerman Gerrit Hiemstra Langweer – Lid Stef Avezaat van de Raad voor Cultuur Woudsend – DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied Jan Osinga d'Halve Maen – Bestuursvoorzitter Erica Schaper van NHL Stenden Hogeschool

De skûtsjes van Huizum en Stavoren hadden zich afgemeld en Leeuwarden trok zich de tweede wedstrijd terug.

Bron: www.skutsjesilen.nl