SNEEK- Wethouder Gea Wielinga (foto) heeft op feestelijke wijze het SkulpCafé in Sneek geopend. Mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker kunnen wekelijks op woensdagmiddag 14.00 uur terecht in dit inloophuis in wijkcentrum De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8a in Sneek.