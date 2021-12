'Skries fan Tsjerkwert' verdwenen!

Tsjerkwerd - De reuzengrutto in de weide van melkveehouder Bote de Boer uit Tjerkwerd is verdwenen. Op de plaats waar de grutto stond is een bord achtergelaten met de tekst: "Foar dizze skries wie it te let, menear de wolf hat der mei ret." Vermoedelijk gaat het om een nieuwjaarsstunt.