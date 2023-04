'Skovby': Al 90 jaar bijzonder Deens design en al 25 jaar lang in het assortiment van Scandinavischewoonwinkel.nl

SNEEK - Het Deense Skovby viert dit jaar haar 90 jarig bestaan en brengt ter gelegenheid daarvan een jubileumeditie uit van de 'Skovby tafel 33' met bijpassende stoel 'Skovby 825' Deze ronde Skovby tafel is uniek doordat ze bij het uittrekken naar 3 zijden vergroot. Deze jubileumeditie bestaat uit een aantal kleurrijke combinaties Nano laminaat en stoelen in bijpassende lakkleuren.

De eerste showroommodellen zijn onderweg naar de dealers, maar de primeur van dit model was voor een klant van Scandinavische woonwinkel die afgelopen dinsdag het aller eerste exemplaar geleverd kreeg. Hielke en Ina vieren dat ze dit jaar al 25 jaar met de Deense fabrikant werken en sinds een aantal jaren doen ze dat onder de naam Scandinavischewoonwinkel.nl met een vestiging in Sneek en Leek.

Hun in 1990 gestarte meubelmakerij werd in 1998 uitgebreid met een showroom waar het merk Skovby een prominente plaats kreeg. Inmiddels is ook zoon Michiel aangeschoven en runnen ze hun woonwinkel met de nadruk op eetkamertafels en zijn ze binnen de Benelux de grootste aanbieder van deze bijzondere Skovby-lijn