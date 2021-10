Skomskowers dopen nieuwe St Ayles Skiff in Schotse stijl

De skiff, naar Schotse ontwerp, werd geheel door eigen leden gebouwd en geschilderd. Hiervoor werd afgelopen voorjaar een bouwpakket aangeschaft. Vrijdag werd de skiff gedoopt tot Skomskiff en kregen vier leden de eer om haar als eerste te proberen.

Voorzitter Sicco Hylkema vertelde over de bouw welke werd uitgevoerd door Jos Tio en Pyt Bootsma, beide actief lid van de vereniging. Een grote brand in Heeg in december 2020, verwoestte het casco van de eerste skiff. Beide mannen vonden echter direct de motivatie om opnieuw aan het bouwen te gaan en bouwpakket nummer twee werd aangeschaft.

DARA voorzitter Kees van Vugt lichtte vervolgens de traditionele gebruiken rondom de doop toe, waarbij het vooral gaat om gemeenschapszin. De beide bouwers goten whisky over de voorplecht, met als functie dat de goed geurende drank in het hout trekt. Tijdens zware roeitochten moet deze geur men ervan overtuigen dat alles altijd weer goed komt. Immers, de bouw ging ook niet over rozen, maar uiteindelijk werd er gebroederlijk genoten van whisky. Een ultieme drijfveer, volgens Schots gebruik. De Graham Lowlanders Pipes and Drums maakten de plechtigheid af met hun doedelzakspel.

Wethouder Bauke Dam sprak de toehoorders spontaan toe waarbij hij de belangrijke sociale functie van gemeenschappelijke bouw- en sportactiviteiten benadrukte. Net als de Skomskowers, hoopt hij dat het initiatief een vervolg krijgt in andere dorpen en waar nodig zal hij dit ondersteunen.

De vier persoons Skomskiff vormt samen met de authentieke roeisloepen Skomskower (acht persoons) en Skomskowster (zes persoons) de vloot van de Oudegaaster sloeproeivereniging. De vereniging telt zo’n 50 leden.

Naast de Skomskowers heeft ook WSH Heeg een St Ayles Skiff. De verenigingen hopen dat er meer skiffs zullen volgen in deze regio, zodat er onderling kan worden getraind en wellicht een regionale competitie kan worden opgezet.

De St Ayles Skiff vindt haar oorsprong in 2009 in Schotland, waar een zelfbouwboot werd ontworpen om roeiregatta’s nieuw leven in te blazen. Het project werd een groot succes en niet alleen langs de Schotse kust, maar overal ter wereld werden de skiff eigenhandig gebouwd. Inmiddels zijn er meer dan 300 St Ayles Skiffs waarvan ruim 20 in Nederland.

Van 27 juni tot en met 2 juli 2022 vindt het vierde wereldkampioenschap St Ayles Skiff roeien “SkiffieWorlds 2022” plaats, ditmaal in Zeeland. Reeds 1.400 roeiers van over de hele wereld hebben zich hiervoor aangemeld en ook de Skomskowers staan alvast op de deelnemerslijst.