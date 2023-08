Skjin Wetter gaat de strijd aan tegen zwerfafval in en rond Friese wateren

SNEEK- De Friese Milieu Federatie (FMF) kondigt met trots de zevende editie aan van het opruimfestijn ‘Skjin Wetter’. Dit jaarlijkse initiatief richt zich op het bevorderen van een schoner milieu en bewustzijn over afvalvermindering. Het vindt plaats van zaterdag 7 t/m zaterdag 14 oktober 2023. Met de betrokkenheid van maar liefst negen Friese gemeenten hoopt Skjin Wetter zoveel mogelijk Friese wateren en oevers schoon te maken. Of je nu mee wilt doen met je kanovereniging, roeivereniging, scoutinggroep, school, SUP-school, studentenorganisatie, dorpsbelang of als ondernemer, iedereen kan meehelpen. Iedere deelnemende partij kan zelf een moment en locatie kiezen tijdens de week van Skjin Wetter om zwerfafval op te ruimen. Skjin Wetter faciliteert de materialen tijdens de opruimacties.

Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke nemen deel aan Skjin Wetter 2023. Deze negen gemeenten, de FMF en Wetterskip Fryslân bundelen de krachten en zetten zich in om de Friese wateren schoner te maken. Wetterskip Fryslân heeft als motto “Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.” Ook kijkt Wetterskip Fryslân naar het hergebruiken van grondstoffen uit afvalwater. De opruimactie Skjin Wetter draagt bij aan een schonere leefomgeving en heeft als bijkomend doel bewustwording te creëren over het belang hiervan. Jaarlijks belandt zo'n 50 miljoen kilo zwerfafval in ons milieu, en dit getal gaat alleen over Nederland! Acties zoals Skjin Wetter zijn dan ook hard nodig.

Afval is van waarde

Het thema van dit jaar, ‘Afval als Grondstof’, benadrukt het belang van afvalvermindering en hergebruik van materialen. Kun je het nog repareren, hergebruiken, upcyclen of recyclen? Dan is het geen afval. Lemke Statema, projectleider van Skjin Wetter, benadrukt: "We streven naar een wereld waarin afval niet meer voorkomt en zwerfafval al helemaal niet. Dit vraagt om het gebruik van natuurlijke materialen en de vereenvoudiging van de variëteit aan plastics om effectieve recycling mogelijk te maken." Voor de natuur is het goed nieuws dat er sinds kort ook statiegeld op kleine flesjes en blikjes zit. Zo is de kans minder groot dat blikjes en flesjes in het milieu rondzwerven en kunnen ze gerecycled worden. Een mooie stap naar een circulaire samenleving!

Juttershuisje en 'De Grote ZooiZee' in Natuurmuseum Fryslân

Skjin Wetter werkt dit jaar samen met Natuurmuseum Fryslân. In het museum komt een juttershuisje, waar deelnemers van Skjin Wetter hun opvallendste, mooiste of meest waardevolle vondst kunnen inleveren. Zo zal een bonte verzameling aan ‘schatten’ het huisje vullen. Op zaterdag 14 oktober om 14.00 uur is de afsluiting van Skjin Wetter vóór het Natuurmuseum Fryslân. Dit is tevens de opening van de museumactiviteit 'De Grote ZooiZee'. Dat is de herfstvakantie-activiteit van het Natuurmuseum Fryslân. Tijdens verschillende activiteiten gaan kinderen op een leuke manier oorzaak en gevolg van zwerfafval onderzoeken. Deelnemers van Skjin Wetter kunnen na de afsluiting van Skjin Wetter gratis het museum in (met hun kinderen en kleinkinderen).

Meedoen aan Skjin Wetter

Skjin Wetter is een jaarlijks terugkerend opruimevenement in Fryslân. "Vorig jaar hebben we samen met tweeduizend vrijwilligers ruim 800 kilometer aan wateren en oevers schoongemaakt en dat hopen we dit jaar ook weer te realiseren", verklaart Lemke Statema. "We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten bij deze beweging en samen te zorgen voor onze prachtige provincie."

Meer informatie en aanmelden: www.samenfryslanschoon.frl/skjinwetter.