Op dit moment zijn er 100 scheepswerven in Fryslân. Maar wat doen ze daar eigenlijk? Dat is de komende acht weken te zien in Skipsbou foar begjinners (Scheepsbouw voor beginners).

Hûnekopzanger Emiel Stoffers heeft tien jaar in de scheepsbouw gewerkt. In tien afleveringen zal hij naar tien verschillende scheepswerven in Fryslân om een dag mee te helpen en ons te laten zien wat daar allemaal gebeurt. Lassen, schuren, verven, draaien op de kraan, varen, ruig werk en precies werk. Alles komt voorbij.

Van boeren naar scheepsbouw

Skipsbou foar begjinners is de derde serie ‘beginners’ na Buorkje foar begjinners en Europa foar begjinners. “Ik heb veel complimenten gekregen over de serie Buorkje foar begjinners en veel mensen die vragen of er ook een vervolg komt”, vertelt Emiel. “Maar het leek mij eigenlijk veel mooier om ook eens een andere sector te pakken en dan vooral de maritieme sector, omdat ik daar zelf in heb gewerkt.” Volgens Emiel weten veel mensen eigenlijk niet wat de scheepsbouw inhoud en hoeveel het in Fryslân gebeurt. Met deze serie hoopt hij daar verandering in te brengen.

Emiel heeft met veel plezier aan de serie gewerkt. “Wat scheepsbouw betreft ben ik natuurlijk geen beginner, maar ik vond het geweldig om weer op de werven te komen. Het wereldje is klein en ik kom veel oud-collega’s tegen. Daarbij vond ik het erg fijn om het werk weer eens te doen.”

Kijk het hier

Skipsbou foar begjinners is vanaf maandag 9 januari acht weken lang te zien bij Omrop Fryslân om 17.15 uur en daarna om het half uur. Extra uitzendingen zijn te vinden op Omropfryslan.nl, de Omropapp en YouTube.