Skeelerwedstrijden voor de jeugd bij De IJsster

SNEEK- Afgelopen zaterdag 11 september was het weer zover. De Van Lingen skeelercompetitie kwam naar De IJsster in Sneek. Speciaal voor deze wedstrijden zijn er aanpassingen aan de skeelerbaan op het Schuttersveld gedaan. Zo is er een gloednieuwe, betegelde verzamelplaats en staat er een vernieuwde en grotere dug-out.