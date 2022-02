SKAAD is terug maar SKAAD is niet alleen…

Samen geven we nog meer verdieping aan het vertellen van onze geschiedenis in de periode 1940-1945. Loop mee met een stadswandeling over het Verzet in Leeuwarden met de gidsen van A Guide to Leeuwarden of bezoek één van de lezingen o.a. van dbieb, De Harmonie, De Blokhuispoort en het Fries Verzetsmuseum met sprekers Mark Deckers, Ad van Liempt, Marre Sloots en Rik Jongbloed. Het Fries Verzetsmuseum geeft bezoekers van SKAAD een tweede kaartje gratis voor een bezoek aan het museum.

SKAAD is een voorstelling over verdrukking en verweer, over keuzes en moraal. Een onderwerp dat nu enorm actueel is. “Je moet jezelf de vraag stellen, zijn deze herdenkingen, lezingen en toneelstukken passend in deze toch bange dagen?, zo vraagt Jorrit Volkers, voorzitter van Bevrijdingsfestival Fryslân, zich af, “Moeten wij, als organisaties die zich bezighouden met onze geschiedenis, ons niet helemaal concentreren op wat er nu in Oekraïne gebeurt? Naar mijn mening moeten we hier juist nu aandacht voor hebben, nu we zien dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn maar iets waar we continue aandacht voor moeten hebben en voor moeten blijven vechten.”

SKAAD is gebaseerd op het leven van Gerard Reeskamp, een verzetsman uit Het Gooi die tijdens de oorlogsjaren veel spectaculaire en moedige dingen doet in Fryslân en één van de leiders van de geweldloze overval op de Blokhuispoort was. Direct na de oorlog wordt Reeskamp daarvoor geëerd en geprezen, maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven.

“Laten we ons blijven beseffen hoe groot de waarde van onze vrijheid is en hoe fragiel die vrijheid kan zijn.”, aldus Volkers. “Laten we juist nu, via theater, lezingen en wandelingen, de herinnering aan 40-45 levend houden en daarmee het belang van vrijheid aantonen.”



SKAAD gaat 15 april in première; de dag dat Fryslân bevrijd is en wordt ca. 25 keer gespeeld. In de voorstelling wordt zowel Fries als Nederlands gesproken.

Kijk voor meer informatie en beschikbare kaarten op de website: www.pier21.nl.