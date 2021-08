SKAAD in première: Een voorstelling over een moedige verzetsman, verkeerde keuzes, toeval en noodlot

LOENGA- Na een lange periode van wachten, zijn we eindelijk los! Gisteravond is SKAAD in première gegaan en we kijken ernaar uit om de voorstelling de komende weken voor publiek te spelen. SKAAD wordt zowel Fries als Nederlands gesproken en is tot en met 3 oktober 2021 op Pleats Pasveer in Loënga te zien. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar.

De locatievoorstelling SKAAD van Pier21 is gebaseerd op het leven van Gerard Reeskamp, een verzetsman uit het Gooi die tijdens de oorlogsjaren bij de KP (knokploeg) van Scharnegoutum vele spectaculaire en moedige acties uitvoert. Direct na de oorlog wordt hij daarvoor geëerd en geprezen maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven. En dan gaat het mis en stort alles in, Friezen die hun handen aftrekken van de buitenstaander. Van zijn hoge voetstuk maakt hij een diepe val.

SKAAD gaat niet alleen over toen maar ook over nu. Een verhaal over toeval en noodlot, verdrukking en verweer, keuzes en moraal. Een samenspel tussen een karakter en de omstandigheden, over perspectief en de onomkeerbaarheid van dingen. SKAAD kijkt naar de geschiedenis maar stelt ook vragen over het heden.

Kijk voor meer informatie en beschikbare kaarten op de website: www.pier21.nl.