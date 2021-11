Sjouke Nauta ontvangt eerste exemplaar ‘Rock-‘n-Roll in Friesland 1960-1999’

SNEEK- In muziektempel Het Bolwerk van Sneek heeft Sjouke Nauta van Friesland Pop gisteravond het (stoeptegel-)boek ‘Rock-‘n-Roll in Friesland 1960-1999’ aangeboden gekregen. Dat gebeurde in aanwezigheid van een groot aantal Rock ’n Rollers die voor het prachtig vormgegeven boek (Monique Vogelsang) geïnterviewd zijn.

Na een hilarisch openingswoord van uitgever Eddy van der Noord (‘ik heb tussen de pagina’s waar ik iets over wilde zeggen een briefje gedaan, maar nu kan ik het briefje niet meer vinden…’) vertelde Robert Wielinga iets over de ontstaansgeschiedenis van het 348 pagina’s tellende boek waarin 363 foto’s zijn opgenomen. Wielinga, is samensteller van het boek.

Talrijke activiteiten

Tijdens de avond gingen de boeken als warme broodjes over de toonbank en doken de Rockers meteen met de neuzen in het boek, dat vanaf vandaag in de boekhandel te koop is. Er zijn in de komende maanden tal van activiteiten rond de verschijning van het boek, zo valt er in Obe, podium voor literatuur, kunst en taal aan het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, een expositie te bewonderen.

In de november-uitgaven van GrootHeerenveen en GrootSneek een uitgebreid interview met uitgever Eddy van der Noord over het (boek) project. Het boek bevat 42 levensverhalen van Friese Rockers.