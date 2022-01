Sjonge Jonge zoekt pianist(e)

SNEEK/GROU- Na 10 jaar gaat pianist Matthijs Soldaat Vocal Group Sjonge Jonge verlaten. Het koor uit Grou is daarom op zoek naar een nieuwe, enthousiaste pianist(e)! Geïnteresseerden zijn van harte welkom langs te komen tijdens een repetitie.

Sjonge Jonge is een enthousiast koor met een zeer gevarieerd repertoire: van swingende up-temposongs en musicalnummers met alles erop en eraan tot melodieuze luisterliedjes. De vocal group staat bekend om haar mooie koorklank en prachtige regie, waarbij het plezier in performance duidelijk zichtbaar is.

Op woensdagavond repeteert het koor onder leiding van topdirigente Akke Bosma uit Sneek in de mooie Doopsgezinde kerk in Grou.

Niet alleen pianisten, maar zeker ook típs over pianisten zijn zeer welkom!

Je kunt een mail sturen naar info@sjonge-jonge.nl of appen/bellen met Alet Waldus: 06-11707988. Info: www.sjonge-jonge.nl of https://www.facebook.com/vocalgroupsjongejonge.