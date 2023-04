Sjonge Jonge is een enthousiast koor met een zeer Sjonge Jonge zoekt sopraan

GROU- Na maar liefst 11 jaar is er bij vocal group Sjonge Jonge uit Grou weer plek voor een sopraan. Ben je een sopraan met ervaring? Dan is dit de kans om bij een mooi koor als Sjonge Jonge te komen.

Een gevarieerd repertoire: van swingende up-temposongs en musicalnummers met alles erop en eraan tot melodieuze luisterliedjes. De vocal group staat bekend om haar mooie, eigen koorklank en prachtige regie, waarbij de beleving van het lied altijd voorop staat.

Op woensdagavond repeteert het 19-koppige koor serieus, maar in een gezellige ontspannen sfeer, onder leiding van topdirigente Akke Bosma, uit Sneek, in de mooie Doopsgezinde kerk in Grou.

Niet alleen sopranen, maar zeker ook típs over (hoog) zingende vrouwen zijn zeer welkom!

Geïnteresseerden zijn van harte welkom tijdens onze Open Repetitie op woensdagavond 24 mei van 19.45 uur tot 21.45 uur in de Doopsgezinde kerk, Hoofstraat 44 in Grou. Hiervoor kun je je aanmelden via info@sjonge-jonge.nl.

Meer info: www.sjonge-jonge.nl of www.facebook.com/vocalgroupsjongejonge

óf appen/bellen met Alet Waldus: 06-11707988.