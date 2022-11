Sjongbondel Hindrik van der Meer

SNITS- By útjouwerij “De Ryp” komt op 26 novimber in nijsgjirrige sjongbondel út. De muzyk dy’t Hindrik van der Meer 50 jier lang brûkt en makke hat om mei alle mooglike groepen te sjongen, is bondele yn in mânsk boek. It formaat is grut, mei in ringbån en stevich papier.